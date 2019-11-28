Мимими дня: звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала, как Артур Смольянинов играет с годовалым сыном

Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым уже шесть лет. Пара воспитывает 4-летнего сына Артура и годовалого Марка. Несмотря на то, что мама малышей проводит с ними довольно много времени, папа не забывает активно участвовать в играх и воспитании детей, и даже заниматься с ними музыкой.

Фото, которым поделилась Дарья в блоге, растрогало поклонников пары. В кадре Артур подбрасывает Марка, и ему это явно нравится.