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Мимими дня: Виктория Лопырева показала трогательное фото с любимыми мужчинами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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Новый снимок появился в Instagram молодой мамы.

Поклонники Виктории Лопыревой были шокированы, узнав о ее «интересном положении». Еще большим сюрпризом стала личность отца ребенка: у многих вызвал негативную реакцию роман модели с супругом Таты Карапетян Игорем Булатовым. Тем не менее Виктория не реагирует на бурные обсуждения в Сети, а наслаждается материнством и демонстрирует в Instagram семейную идиллию. Несколько часов назад молодая мама показала фотографию, на которой позирует с возлюбленным и двухмесячным сыном.

Многочисленные подписчики отметили, что родители Марка Лионеля просто светятся от счастья: «Счастливые!», «Какое милое фото😍 люблю семейные фото🌿 всем такого счастья желаю», «Очень нежное семейное фото», «Красивая семья!!!)))😍 Счастья и любви Вам!!!)))», «Как приятно смотреть ...Как отец смотрит на своего ребёнка ...🤗с такой любовью и теплотой», «Потрясающе. Очень теплое, душевное фото», «Виктория, какие же вы красивые и счастливые 🌟💕 волшебная семья❤️», «Потрясающая фотография! столько любви и нежности».

Напомним, Марк Лионель стал первым ребенком для Виктории Лопыревой. У Игоря Булатова есть дочь и сын от теперь уже бывшей супруги Таты Карапетян. Наследница председателя группы компаний «Ташир» в недавнем интервью для Tatler резко высказалась об уходе супруга к модели: «Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор».

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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