Мимими дня: Виктория Лопырева показала трогательное фото с любимыми мужчинами

Многочисленные подписчики отметили, что родители Марка Лионеля просто светятся от счастья: «Счастливые!», «Какое милое фото😍 люблю семейные фото🌿 всем такого счастья желаю», «Очень нежное семейное фото», «Красивая семья!!!)))😍 Счастья и любви Вам!!!)))», «Как приятно смотреть ...Как отец смотрит на своего ребёнка ...🤗с такой любовью и теплотой», «Потрясающе. Очень теплое, душевное фото», «Виктория, какие же вы красивые и счастливые 🌟💕 волшебная семья❤️», «Потрясающая фотография! столько любви и нежности».

Напомним, Марк Лионель стал первым ребенком для Виктории Лопыревой. У Игоря Булатова есть дочь и сын от теперь уже бывшей супруги Таты Карапетян. Наследница председателя группы компаний «Ташир» в недавнем интервью для Tatler резко высказалась об уходе супруга к модели: «Как можно было провалить этот экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня все это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор».