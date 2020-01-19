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Мимими дня: трехмесячный сын Тимати познакомился с доской для серфинга

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тимати

Фото: Instagram Тимати

Рэпер показал милое фото с малышом.

В октябре 2019 года модель Анастасия Решетова родила своему возлюбленному, рэперу Тимати, сына Ратмира. Сейчас семья музыканта отдыхает на островах, а трехмесячный малыш уже познакомился с доской для серфинга, любимого развлечения отца. «Изучаем», — подписал Тимати нежное фото с сыном на борде.

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Изучаем ))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

«Вау, ты лучший отец», «Папин сынок», «Ути, красавчик», «Вот это дааа», «О) уже не скрывают лицо голопопика)», «Ваййй, сладкий», «Какая лапочка», «Так сбоку можно сказать похож на маму», «Как это мило», «Такие хорошенькие», «До чего милое фото», «Подрастающий серфер. Папа даёт первые уроки!!!!», «Класс, какое милое фото, папа и сын», «Ой, как на Тимура похож малыш)))))», «Так мило. Такой хорошенький», «Есть разница в ощущениях папа дочи и папа сыночка😉», — умиляются фолловеры.

Напомним, Ратмир стал вторым ребенком Тимати. В 2014 году модель Алена Шишкова родила от рэпера дочь Алису.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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