Мимими дня: трехмесячный сын Тимати познакомился с доской для серфинга

«Вау, ты лучший отец», «Папин сынок», «Ути, красавчик», «Вот это дааа», «О) уже не скрывают лицо голопопика)», «Ваййй, сладкий», «Какая лапочка», «Так сбоку можно сказать похож на маму», «Как это мило», «Такие хорошенькие», «До чего милое фото», «Подрастающий серфер. Папа даёт первые уроки!!!!», «Класс, какое милое фото, папа и сын», «Ой, как на Тимура похож малыш)))))», «Так мило. Такой хорошенький», «Есть разница в ощущениях папа дочи и папа сыночка😉», — умиляются фолловеры.

Напомним, Ратмир стал вторым ребенком Тимати. В 2014 году модель Алена Шишкова родила от рэпера дочь Алису.