Мимими дня: трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана читает стихотворение М.Ю. Лермонтова

Больше о Ксении Собчак и ее семье вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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