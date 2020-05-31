Мимими дня: трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана читает стихотворение М.Ю. Лермонтова
Фото: Instagram Ксении Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак развелись весной прошлого года, однако это не мешает актеру проводить время с трехлетним сыном Платоном. Мальчик растет очень смышленым, изучает иностранные языки и развивает память с помощью стихотворений. Знаменитый отец опубликовал в блоге фрагмент видео, как Платон читает стихотворение М.Ю.Лермонтова «Парус». «А он, мятежный, просит буя, как будто…», — подписал ролик Максим.
Позднее Ксения опубликовала полное прочтение «Паруса» сыном: «Выучили!!!! Гордость-гордость❤️❤️❤️ #артистычитаютстихи».
«Какой молодец!!!Чудо!!!👏», — восхитилась Алла Пугачева.
«Какой чудесный мятежный и талантливый парень! 👏👏👏», «Какие хорошие стихи читает 👌Маленький умничка», «Ну вот! Совсем другое дело! Это не то, что прямой эфир с мамой», «Чудный малый, Макс! Лермонтов — это клёво! Мой в этом возрасте читал Мандельштама )) Сейчас ему больше тридцати.)) Помнит до сих пор)))», «Светлый малыш...пусть таким и остается🙏», «Милота, можно смотреть и слушать бесконечно👏😊❤️», «Пацан классный, умненький», «А голосок чудный! Приятный малыш!», «Лапушка! Какой умничка! Весь в родителей!» — умиляются подписчики.
Больше о Ксении Собчак и ее семье вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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