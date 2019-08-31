Мимими дня: сын Ксении Собчак рассказал, что ему снилось в самолете

37-летняя Ксения Собчак опубликовала в блоге новое видео с двухлетним сыном Платоном. «Прилетели в холодную Москву!)))», — подписала журналистка видео, в котором расспрашивает сына о том, что ему снилось.
«Как он похож на вас, Ксения!», «Чтоб всем так жить😹 Каждому кроватку в самолет😹 Малыш хорошенький», «Какой сладкий малыш!», «Милая и теплая сцена», «Какой он ангелочек , просто прелесть!», «Вот уж точно, кровь не водица))», «Какой у Вас прекрасный сынуля!!! Похож и на маму , и на папу , и на бабушку», «Какой же он очаровательный!» — обсуждают публикацию фолловеры Ксении.
Больше о Ксении Собчак и ее сыне вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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