Мимими дня: сын Ксении Собчак рассказал, что ему снилось в самолете

«Как он похож на вас, Ксения!», «Чтоб всем так жить😹 Каждому кроватку в самолет😹 Малыш хорошенький», «Какой сладкий малыш!», «Милая и теплая сцена», «Какой он ангелочек , просто прелесть!», «Вот уж точно, кровь не водица))», «Какой у Вас прекрасный сынуля!!! Похож и на маму , и на папу , и на бабушку», «Какой же он очаровательный!» — обсуждают публикацию фолловеры Ксении.