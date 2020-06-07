Мимими дня: Светлана Лобода показала нежные объятия своих дочерей
Фото: Instagram Светланы Лободы
Популярная певица Светлана Лобода наслаждается вынужденной самоизоляцией, ведь сейчас у нее появилась возможность проводить максимальное количество времени с дочками — 9-летней Евангелиной и 2-летней Тильдой. Семейные снимки вызывают особый восторг у Instagram-подписчиков Светланы, и новый кадр не стал исключением. «Со Святой Троицей!!!! Такой тёплый день, жизнь продолжается ....❤️️» — подписала Лобода кадр нежных объятий своих дочерей, добавив хештег #любовь.
«Какие классные))», «Милашки, очаровашки🤗❤️», «Вы одной фотографией смогли зарядить всех хорошим настроением», «Очень похожа на Вас старшая дочь!», «С праздником! 🕊 Милейшие сестрички!», «Какое милое фото😍❤️❤️❤️», «Боже мой, моё сердце трещит по швам🥺 какие сладкие булочки 😻», «Какая Любовь))❤️ Как хорошо, что есть старшая сестра, и у них хорошая разница)))», «Милейшее фото🤗🌷🌷🌷», «Ангелочки», — умиляются фолловеры.
Напомним, отцом Евангелины является хореограф Андрей Царь, а Тильду, по слухам, Светлана родила от фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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