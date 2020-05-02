Мимими дня: Симона Юнусова показала первые шаги своей внучки Алисы
Фото: Instagram Алены Шишковой
Ни для кого не секрет, что дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса большое количество времени проводит со своей бабушкой, Симоной Юнусовой. Несколько часов назад самая знаменитая бабушка русскоязычного Instagram поделилась архивным видео с участием внучки — девятимесячная Алиса учится ходить при помощи четвероногого друга Чака. «Как вовремя появились смартфоны, эти воспоминания бесценны! Первые шаги и бедный, терпеливый Чак)))», — подписала публикацию Симона Яковлевна.
«Ну все таки Алиса больше на Тимати похожа, чем Ратмир», «Дайте Чаку медаль 🥇! И орден заодно», «Какая классная здесь Алиса ❤️ эти глазищи большие», «Какая милота, сто раз пересмотрела», «Ой, какая лапочка 😍 такая маленькая и сладкая», «Такая серьезненькая, сосредоточенная!!!», «Чаку медаль за терпение», «Святая собака», «Какая клевая Алиса, такая маленькая еще», — обсуждают публикацию фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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