Мимими дня: Симона Юнусова показала первые шаги своей внучки Алисы

Ни для кого не секрет, что дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса большое количество времени проводит со своей бабушкой, Симоной Юнусовой. Несколько часов назад самая знаменитая бабушка русскоязычного Instagram поделилась архивным видео с участием внучки — девятимесячная Алиса учится ходить при помощи четвероногого друга Чака. «Как вовремя появились смартфоны, эти воспоминания бесценны! Первые шаги и бедный, терпеливый Чак)))», — подписала публикацию Симона Яковлевна.