мимими дня: Сергей Лазарев показал милое видео с дочкой-хохотушкой

36-летний Сергей Лазарев не так давно раскрыл свой главный секрет — в минувшем году у него родилась дочь Анна. Малышка растет очаровательной хохотушкой и точной копией своего старшего брата Никиты, которому скоро исполнится шесть лет. Сергей редко делится с Instagram-подписчиками фотографиями и видео с участием детей, однако в свой выходной артист показал, какой хохотушкой растет его дочка: «Заслуженный выходной #Лазаревы #АннаСергеевна #хохотушка #НикитаСергеевич #папасындоча».