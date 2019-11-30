passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

#мимими дня: Сергей Лазарев показал милое видео с дочкой-хохотушкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Поклонники обсуждают новую публикацию в блоге певца.

36-летний Сергей Лазарев не так давно раскрыл свой главный секрет — в минувшем году у него родилась дочь Анна. Малышка растет очаровательной хохотушкой и точной копией своего старшего брата Никиты, которому скоро исполнится шесть лет. Сергей редко делится с Instagram-подписчиками фотографиями и видео с участием детей, однако в свой выходной артист показал, какой хохотушкой растет его дочка: «Заслуженный выходной #Лазаревы #АннаСергеевна #хохотушка #НикитаСергеевич #папасындоча».

«Невеста наша, что ль?» — спрашивает Сергея Саша Савельева, ставшая мамой весной 2019 года.

«Сережа, какой Вы МОЛОДЕЦ!!!» — восхищается «молодой» отец Эммануил Виторган.

«Смеется как смешно», — прокомментировала Екатерина Варнава.

Коллеги и друзья оставили в комментариях множество восторженных эмодзи.

«Прелесть», «Милота», «Такие хорошенькие», «Какие радостные😍 аж я заулыбалась», «Какие славные», «Волшебный папа!!!!», «Какие вы невероятно классные», «Молодец👍 всем бы таких отцов», «Это СЧАСТЬЕ!!!», «Замечательная девочка, хорошенькая такая 😍», «Боженьки, как похожи малявочки», «Это супер-мило», — умиляются фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!