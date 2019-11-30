#мимими дня: Сергей Лазарев показал милое видео с дочкой-хохотушкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Сергея Лазарева
36-летний Сергей Лазарев не так давно раскрыл свой главный секрет — в минувшем году у него родилась дочь Анна. Малышка растет очаровательной хохотушкой и точной копией своего старшего брата Никиты, которому скоро исполнится шесть лет. Сергей редко делится с Instagram-подписчиками фотографиями и видео с участием детей, однако в свой выходной артист показал, какой хохотушкой растет его дочка: «Заслуженный выходной #Лазаревы #АннаСергеевна #хохотушка #НикитаСергеевич #папасындоча».
«Невеста наша, что ль?» — спрашивает Сергея Саша Савельева, ставшая мамой весной 2019 года.
«Сережа, какой Вы МОЛОДЕЦ!!!» — восхищается «молодой» отец Эммануил Виторган.
«Смеется как смешно», — прокомментировала Екатерина Варнава.
Коллеги и друзья оставили в комментариях множество восторженных эмодзи.
«Прелесть», «Милота», «Такие хорошенькие», «Какие радостные😍 аж я заулыбалась», «Какие славные», «Волшебный папа!!!!», «Какие вы невероятно классные», «Молодец👍 всем бы таких отцов», «Это СЧАСТЬЕ!!!», «Замечательная девочка, хорошенькая такая 😍», «Боженьки, как похожи малявочки», «Это супер-мило», — умиляются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!