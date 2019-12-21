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#мимими дня: Сергей Лазарев показал бэкстейдж первой совместной фотосессии с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Лазарев с сыном и дочкой

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Артист признался, что проводить фотосессию с детьми было непросто.

Свежий номер еженедельника HELLO! украсили Сергей, Никита и Анна Лазаревы. Как впоследствии признался певец, эта фотосессия стала первой для его годовалой дочки, и вряд ли в ближайшее время он вновь согласится на такую съемку. Молодой отец показал в блоге кадры с бэкстейджа съемки, чем немало умилил своих фолловеров. «Экслюзивные кадры со съёмок новогодней обложки журнала HELLO! ❤️❤️. Журнал уже в продаже!)) это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой... не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов... Все-таки, вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато. Хотя Никита вел себя очень профессионально! Улыбался, смотрел в кадр. А вот Анютку , мы, конечно, «ловили» всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно, и они совсем не устали», — подписал видео Лазарев.

«Анечка — копия Никита. Такие хорошенькие, особенно Анютка, такая куколка в красном платьице и в крошечных туфельках. Чудо-детки», «Какой же вы счастливый», «Удивительные, чудесные, волшебные», «Суперские кадры!!!!», «Лапушки! Как Анечка похожа на Никиту», «Как же они похожи между собой, Никита и сестрёнка ))», «Мими зашкаливает😍 Детки — настоящее чудо», «Такие красивые и мимишные😍», «Какие папа и детки счастливые», — восторгаются фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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