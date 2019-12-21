мимими дня: Сергей Лазарев показал бэкстейдж первой совместной фотосессии с детьми

Свежий номер еженедельника HELLO! украсили Сергей, Никита и Анна Лазаревы. Как впоследствии признался певец, эта фотосессия стала первой для его годовалой дочки, и вряд ли в ближайшее время он вновь согласится на такую съемку. Молодой отец показал в блоге кадры с бэкстейджа съемки, чем немало умилил своих фолловеров. «Экслюзивные кадры со съёмок новогодней обложки журнала HELLO! ❤️❤️. Журнал уже в продаже!)) это первая совместная фотосессия с Анютой и Никитой... не думаю, что в ближайшее время я вновь соглашусь на подобное для журналов... Все-таки, вспышки и повышенное внимание прессы для детишек пока рановато. Хотя Никита вел себя очень профессионально! Улыбался, смотрел в кадр. А вот Анютку , мы, конечно, «ловили» всей командой! Но и она умница! Мы постарались сделать фотосессию частью новогодней игры, чтобы деткам было и интересно, и они совсем не устали», — подписал видео Лазарев.