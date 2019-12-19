Мимими дня: Сергей Безруков показал свою счастливую семейную жизнь в новом видео

За две недели до Нового Года 46-летний Сергей Безруков представил свой новый клип на песню «Трудный день». В нем снялись его 36-летня Анна Матисон, сын Степа и дочь Маша.

Семейный любимец — французский бульдог по кличке Полли — тоже принял участие в съемках.