Мимими дня: Сергей Безруков показал свою счастливую семейную жизнь в новом видео
В клипе Сергея Безрукова на песню «Трудный день» снялись его жена и дети.
За две недели до Нового Года 46-летний Сергей Безруков представил свой новый клип на песню «Трудный день». В нем снялись его 36-летня Анна Матисон, сын Степа и дочь Маша.
Семейный любимец — французский бульдог по кличке Полли — тоже принял участие в съемках.
Фото и видео: instagram
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