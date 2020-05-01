Мимими дня: Сергей Безруков показал, как гуляет с женой и детьми во время карантина
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Фото: Instagram Сергея Безрукова
Сергей Безруков и Анна Матисон выбираются на прогулки с детьми, не нарушая режима самоизоляции.
Несколько недель карантина оказались сложным испытанием для многих семей. Многие осознали, насколько правильным был выбор работодателя, партнера, есть ли контакт с детьми. Кто-то порадовался выбору места для жизни — в число счастливчиков входит Сергей Безруков. Он и его супруга Анна Матисон имеют возможность выбираться на прогулки с детьми, не нарушая режима самоизоляции.
«Всем ДОБРА! Спокойной ночи и хорошего настроения на завтра!Держимся! Не унываем) МИР.ТРУД.МАЙ», — написал артист под полными идиллии и счастья кадрами.
А как вы на карантине? Держитесь?
Фото и видео: Instagram
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