Мимими дня: Сергей Безруков показал, как гуляет с женой и детьми во время карантина

Несколько недель карантина оказались сложным испытанием для многих семей. Многие осознали, насколько правильным был выбор работодателя, партнера, есть ли контакт с детьми. Кто-то порадовался выбору места для жизни — в число счастливчиков входит Сергей Безруков. Он и его супруга Анна Матисон имеют возможность выбираться на прогулки с детьми, не нарушая режима самоизоляции.