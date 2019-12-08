Мимими дня: Сергей Безруков показал, как его маленькие дети играют с собакой

«Счастье........ Всем дома) #счастье #вседома #семья #радость», — написал он.

«Сам себе режиссер по-домашнему, в главных ролях ваши дети, собака, и оператор», «Классное видео, очень позитивное, доброе, милое», «Счастье есть... милота...», «Стёпа какой большой!!! Интересный!!! Смотрю с улыбкой на лице на ваших деток», «Степа скоро поднимать Полли будет). Совсем большой стал», «Вот это счастье, когда дети здоровы и счастливы», «На эту милоту можно смотреть бесконечно», «Счастья вашей семье», — обсуждают растроганные подписчики.

«Дети и собака 😍❤️❤️❤️», «Собак бесподобной окраски», «Бедный собачка», «Животные любят детей, собаке нравится», «Умная собака позволяет малышам играть с ней. А какая красивая музыка», «Как бульдоген любит детей», «Какая прелесть! Французы любят детей, очень игривы, детям живая игрушка, это просто класс», «Как хорошо, когда в доме животные живут», «Балдеж какой, особенно у Полли», «Полли в надежных руках», — восхищаются они собакой.