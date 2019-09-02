Мимими дня: Серена Уильямс в день рождения дочери показала их первое фото в роддоме

Известная теннисистка Серена Уильямс и ее супруг Алексис Оганян отмечают день рождения дочери. Маленькой Олимпии исполнилось два года.
В важный для каждой матери день Серена поделилась с подписчиками фотографией, которую сделали сразу после появления малышки на свет. На снимке спортсменка все еще находится в родильном зале и держит новорожденную дочку на руках. Новоиспеченный отец находится рядом.
«Последние два года стали моим самым большим достижением», - подписала фотографию Серена Уильямс.
«С днем рождения, малышка», «Серена, ты лучшая мама», «С днем рождения. Расти и сияй!», - поздравили Олимпию и ее родителей подписчики.
Напомним, Серена Уильямс вышла замуж за Алексиса Оганяна поженились в ноябре 2017 года, через два месяца после рождения дочери.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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