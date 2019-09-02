Мимими дня: Серена Уильямс в день рождения дочери показала их первое фото в роддоме

В важный для каждой матери день Серена поделилась с подписчиками фотографией, которую сделали сразу после появления малышки на свет. На снимке спортсменка все еще находится в родильном зале и держит новорожденную дочку на руках. Новоиспеченный отец находится рядом.

«Последние два года стали моим самым большим достижением», - подписала фотографию Серена Уильямс.