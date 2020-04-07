Мимими дня: Решетова и Самойлова показали нежные видео с красавчиками-сыновьями
Молодые мамы Анастасия Решетова и Оксана Самойлова похвастались своими маленькими мужчинами.
«Когда родители ложатся спать под утро (во всем виноваты карантин и сериалы), а ребенок встает в 7 утра — это конечно испытание не из легких. Нужно срочно переходить на режим Тимурыча», — написала Анастасия Решетова под нежным сыном от рэпера Тимати.
«Ну почему новорожденные такие милые и так вкусно пахнут», — умиляется Оксана Самойлова под видео с сыном ри рэпера Джигана.
Кто из малышей вам показался милее? Или оба одинаково трогательные?
Фото и видео: Instagram
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