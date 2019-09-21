Мимими дня: Полина Гагарина поделилась забавными видео с двухлетней дочерью

В апреле 2017 года певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз — она родила супругу Дмитрию Исхакову дочь Мию. Если фото сына артистки, 11-летнего Андрея, часто появляются в мамином блоге, то Мию поклонники видят намного реже. Более того, Полина предпочитает не показывать лица подрастающей малышки. Минувшим вечером Гагарина опубликовала в Stories несколько забавных видеороликов с дочкой. Например, как Мия зовет папу.
Или просит у мамы соску.
Напомним, Полина Гагарина была замужем за актером Петром Кисловым, которому родила сына Андрея. В сентябре 2014 года певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Супруг Полины нашел общий язык с ее сыном от первого брака и воспитывает пасынка как родного.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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