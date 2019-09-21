Мимими дня: Полина Гагарина поделилась забавными видео с двухлетней дочерью

В апреле 2017 года певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз — она родила супругу Дмитрию Исхакову дочь Мию. Если фото сына артистки, 11-летнего Андрея, часто появляются в мамином блоге, то Мию поклонники видят намного реже. Более того, Полина предпочитает не показывать лица подрастающей малышки. Минувшим вечером Гагарина опубликовала в Stories несколько забавных видеороликов с дочкой. Например, как Мия зовет папу.