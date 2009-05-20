Мимими дня: подросший сын Ксении Собчак поет маме «Калинку»

Трехлетний Платон — сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — растет не только красивым, но и талантливым мальчиком.

Опубликовав видео, в котором он, прыгая на диване, поет «Калинку», звездная мама написала: «Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное-совсем другое ощущение близости».

Талант мальчика неожиданно оценила сама Алла Пугачева: «Великолепный слух. Поздравляю».