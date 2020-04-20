Мимими дня: подросший сын Ксении Собчак читает патриотические стихи

«Готовимся к 9 мая. А вы?)))», — пояснила звездная мама.

«Молодец! Так проникновенно рассказал», «Умница, так старается», «С выражением читает, будто через себя пропустил», «Господи, он даже растрогался.... дети, все-таки — это самое чистое и светлое, что нам дарит жизнь», «Ну классный же пацан», «Ксения, как же он на Вас похож», «Платон сильно на своего дедушку похож Ксюшеного Отца», «Боже, как на деда похож. Лоб, взгляд... надо же», «Какой он сладкий», «Такой очаровательный парень растет, кайф», — восхитились подписчики.