Мимими дня: подросший сын Ксении Собчак читает патриотические стихи
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Фото: Instagram Ксении Собчак
38-летняя Ксения Собчак показала трогательное видео с 3-летним сыном Платоном.
«Готовимся к 9 мая. А вы?)))», — пояснила звездная мама.
«Молодец! Так проникновенно рассказал», «Умница, так старается», «С выражением читает, будто через себя пропустил», «Господи, он даже растрогался.... дети, все-таки — это самое чистое и светлое, что нам дарит жизнь», «Ну классный же пацан», «Ксения, как же он на Вас похож», «Платон сильно на своего дедушку похож Ксюшеного Отца», «Боже, как на деда похож. Лоб, взгляд... надо же», «Какой он сладкий», «Такой очаровательный парень растет, кайф», — восхитились подписчики.
Фото и видео: Instagram
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