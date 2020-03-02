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Мимими дня: Пелагея показала милое видео, как ее 3-летняя дочь говорит по-английски и ест блины

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пелагея с цветами от поклонников

Фото: Instagram

Певица поделилась с подписчиками забавным роликом со своей забавной малышкой. Девочка, видимо, унаследовала артистический талант матери и не стесняется выступать перед камерой.

«Всем плодотворных будней после прекрасных выходных!» — пожелала певица подписчикам.

Дочь Пелагеи и Ивана Телегина Тася умилила подписчиков своими талантами. «То чувство, когда уровень английского у Таси выше, чем у меня, хахаах», «Очень приятно видеть такую домашнюю Пелагею! Домашнюю и счастливую, маму!», «Ох и голосище! Молодец!», «Какая чудо-девочка! С таким голосом и музыкальным слухом! Копия мамина!», «Это чудо, а не ребенок», «Эта маленькая сладость знает больше английских слов в 3 года, чем я в 16 лет», — написали в комментариях под видео.

Напомним, пару месяцев назад стало известно, что Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным после трех лет брака. Певица отметила, что третьи лица в их отношениях не появлялись, но после заявляла, что против нее в Сети идет целенаправленная травля.

Все о разводе певицы с хоккеистом можно прочитать на нашем сайте.

Фото и видео: Instagram

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