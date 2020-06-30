Мимими дня: Пелагея показала, как ее маленькая дочь зовет друга обниматься

«У Паши (гитариста группы "ПЕЛАГЕЯ") с Пелагеей и Тасей много общего: творчество в группе, соседство по даче... только режим у них иногда не совпадает. А вам своих соседей часто хочется обнять?», — написала звездная мама.

«Божеее мой, что за чудо ребенок??? Хочется его обнять и поцеловать», «С такой соседкой не соскучишься», «Какая девочка, прелесть! Вот Пашу ей надо обнять и поцеловать», «Какая Тася обаятельная девочка», «Ангелочек», «Боже, какое чудо! Не сомневаюсь, что дядя Паша любит ее не меньше», «Очень похожа на маму», — обсуждают подписчики.

Долгое время певица Пелагея скрывала лицо маленькой дочери. После того, как она перестала это делать, ее поклонники стали частенько спорить — на кого больше похожа малышка Таисия — на маму или папу, хоккеиста Ивана Телегина.

Как считаете вы?