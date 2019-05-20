Мимими дня: папарацци застали Натали Портман на прогулке с собакой и детьми

Натали Портман — одна из немногих актрис, предпочитающиих не афишировать свою жизнь. Однако время от времени папарацци удается «поймать» ее на прогулке — на радость поклонникам.

На этот раз звездную маму застали прогуливающейся с детьми и собакой. Свободная футболка с птичкой-мультяшкой Твити из «Looney Tunes», сумка через плечо, темные очки — актриса ничем не отличалась от обычной мамочки.