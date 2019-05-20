Мимими дня: папарацци застали Натали Портман на прогулке с собакой и детьми

Натали Портман — одна из немногих актрис, предпочитающиих не афишировать свою жизнь. Однако время от времени папарацци удается «поймать» ее на прогулке — на радость поклонникам.
На этот раз звездную маму застали прогуливающейся с детьми и собакой. Свободная футболка с птичкой-мультяшкой Твити из «Looney Tunes», сумка через плечо, темные очки — актриса ничем не отличалась от обычной мамочки.
Первый ребенок Натали Портман и хореографа Бенжамена Мильпье — сын Алеф Портман-Мильпье — появился на свет 4 июня 2011 года. Дочь Амалия родилась 22 февраля 2017 года.
Натали и Бенжамен познакомились во время съемок фильма «Черный лебедь».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!