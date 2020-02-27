Певица Нбша показала подписчикам милое видео с годовалой дочкой Симбой. В кадре девочка сидит у мамы на руках и, глядя в камеру, забавно быстро говорит «мама». «Чудо просто», «На это можно смотреть бесконечно», «Копия папа», «Две прелести», «Какая же милая у тебя дочка, красавица», «Ой, как мило ваша дочка разговаривает», — написали в комментариях.Напомним, Нюша родила дочь Симбу в браке с чиновником Игорем Сивовым. Для него брак стал уже вторым. Первая жена родила ему сыновей, с которыми он после развода хорошо общается. Долгое время Нюша с мужем скрывали лицо и имя дочери, а после удивили поклонников необычным именем девочки. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!