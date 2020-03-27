Мимими дня: недавно родившая Милла Йовович поделилась милым видео с улыбающейся 2-месячной дочкой
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Фото: Instagram
44-летняя Милла Йовович в начале февраля стала мамой в третий раз. У актрисы и модели родилась еще одна дочь, которую назвали необычным даже для США именем Ошиан. Сейчас молодая многодетная мать проводит все время с семьей.
Для того, чтобы поддержать своих подписчиков, находящихся на вынужденном карантине, и зарядить их положительными эмоциями, Милла Йовович опубликовала в социальной сети опубликовала милое видео с улыбающейся 2-месячной малышкой Ошиан и милой средней дочкой Дашиэл.
«Малышки Ошиан и Дэш помогут нам всем улыбнуться сегодня! Я надеюсь, что все у всех в порядке и все в безопасности! Посылаю много любви!», — написала Милла в социальной сети.
«Боже, какие они милашки», «Детские улыбки — это лучшее, что может быть в мире», — написали Йовович в комментариях.
Напомним, Милла Йовович замужем в третий раз. У нее с супругом Полом Андерсоном растут три дочери: 12-летняя Эвер, Дашиэл, которой 1 апреля исполнится 5 лет, и 2-месячная Ошиан.
Фото и видео: Instagram
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