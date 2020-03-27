Мимими дня: недавно родившая Милла Йовович поделилась милым видео с улыбающейся 2-месячной дочкой

44-летняя Милла Йовович в начале февраля стала мамой в третий раз. У актрисы и модели родилась еще одна дочь, которую назвали необычным даже для США именем Ошиан. Сейчас молодая многодетная мать проводит все время с семьей.

Для того, чтобы поддержать своих подписчиков, находящихся на вынужденном карантине, и зарядить их положительными эмоциями, Милла Йовович опубликовала в социальной сети опубликовала милое видео с улыбающейся 2-месячной малышкой Ошиан и милой средней дочкой Дашиэл.