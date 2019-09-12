Мимими дня: Наталья Водянова трогательно поздравила сына с днем рождения и показала забавное семейное фото

«С днем рождения, Виктор Портман! Мой дорогой сын, я хочу чтобы ты знал, что даже не будь я твоей мамой, мне кажется, я все равно была бы поклонником твоей неутомимой креативности, остроты ума, неиссякаемой энергии и бесспорного обаяния. Мне и всем твоим родным и друзьям очень сильно повезло, что у нас есть ты — правнук, внук, сын, брат, друг ниндзя-человек-паук», — написала она.