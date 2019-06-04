Мимими дня: Наталья Водянова показала трогательное фото с мужем и сыном и поздравила их с общим Днем рождения

В этот вторник, 4 июня, в семье Натальи Водяновой отмечают двойной праздник.
«Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день 04/06. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье», — написала модель, поделившись трогательным снимком из семейного архива.
Сегодня Антуану и Роману исполнилось 42 и 3 года соответственно.
«Какое фото!», «Ого сколько радости в один день! 😄 Крепкого здоровья всем именинникам!! Всего вам наилучшего», «Смотреть на вашу семью одно удовольствие», — пишут поклонники.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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