Мимими дня: Наталья Водянова показала трогательное фото с мужем и сыном и поздравила их с общим Днем рождения

В этот вторник, 4 июня, в семье Натальи Водяновой отмечают двойной праздник.

«Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день 04/06. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье», — написала модель, поделившись трогательным снимком из семейного архива.