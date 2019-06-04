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Мимими дня: Наталья Водянова показала трогательное фото с мужем и сыном и поздравила их с общим Днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: Instagram Натальи Водяновой
Муж и сын Натальи Водяновой — Антуан и Роман Арно — появились на свет в один день.

В этот вторник, 4 июня, в семье Натальи Водяновой отмечают двойной праздник.

«Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день 04/06. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье», — написала модель, поделившись трогательным снимком из семейного архива.

Сегодня Антуану и Роману исполнилось 42 и 3 года соответственно.

«Какое фото!», «Ого сколько радости в один день! 😄 Крепкого здоровья всем именинникам!! Всего вам наилучшего», «Смотреть на вашу семью одно удовольствие», — пишут поклонники.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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