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Мимими дня: Наталья Подольская показала, как ее с Владимиром Пресняковым сын смотрит мультфильм и смеется

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Подольская

Фото: Instagram Натальи Подольской

Трогательное видео в блоге Натальи Подольской восхитило ее поклонников.

«Это видео заряжает на любовь», «Какой хорошенький!!! На Мамочку очень похож», «Славный такой», «Симпотяга сладкий», «Мамин сыночек», «Папин сынок, похож», «Туся они даже смеются одинаково. Вот что значит отец и сын», «Безууумно красииивый ребенок», «Такие красивые черты лица у вашего сыночка», «Глаза - два океана», «Какой он у вас красивый», «Такие реснички большие. И вообще, прелесть ребенок», «Красавчик )))) какие вы все классные», «Такой красивый... чистые эмоции... детки», «Как приятно смотреть на счастливые и радостные лица», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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