Мимими дня: Наталья Подольская показала, как ее с Владимиром Пресняковым сын смотрит мультфильм и смеется

«Это видео заряжает на любовь», «Какой хорошенький!!! На Мамочку очень похож», «Славный такой», «Симпотяга сладкий», «Мамин сыночек», «Папин сынок, похож», «Туся они даже смеются одинаково. Вот что значит отец и сын», «Безууумно красииивый ребенок», «Такие красивые черты лица у вашего сыночка», «Глаза - два океана», «Какой он у вас красивый», «Такие реснички большие. И вообще, прелесть ребенок», «Красавчик )))) какие вы все классные», «Такой красивый... чистые эмоции... детки», «Как приятно смотреть на счастливые и радостные лица», — обсуждают в комментариях.