Мимими дня: муж Леры Кудрявцевой показал новое фото 11–месячной дочери

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями в августе 2018 года. Долгое время телеведущая и хоккеист девочку не показывали или фотографировали так, чтобы не было видна лица малышки.

Зато теперь супруги радуют подписчиков красотой маленькой Машеньки. Игорь разместил в Instagram новое милое фото дочери.