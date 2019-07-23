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Мимими дня: муж Леры Кудрявцевой показал новое фото 11–месячной дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram
Родители перестали скрывать лицо девочки лишь пару месяцев назад.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями в августе 2018 года. Долгое время телеведущая и хоккеист девочку не показывали или фотографировали так, чтобы не было видна лица малышки.

Зато теперь супруги радуют подписчиков красотой маленькой Машеньки. Игорь разместил в Instagram новое милое фото дочери.

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❤️❤️❤️

Публикация от IM25 (@igor_makarov25)

«Сладкий ребенок»,

«Какой славный пупсик»,

«Вот оно счастье!», - написали поклонники Игоря и Леры.

Несколько дней назад Лера Кудрявцева рассказала о своих страхах за ребенка и спросила подписчиков, как от них избавиться.

«Мамули , скажите как избавлялись от психоза за детей ? Мне уже сны кошмарные снятся , то Машины, то балконы , то Вода .готова стоять на обочине пол часа , чтоб даже шума Машины не было слышно , а то вдруг какой нить идиотина летит например . Паника короче или нервы не в п@», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Лера с Машей

Фото: Instagram

Ей дружно ответили, что никак.

«Дорогая! Папули же могут сказать?))Никак)).Это теперь с тобой на всю жизнь.Я с мелким все время на стреме).Без паники конечно,но бдю на два шага вперед.Не уверен,что такой подход идеален,но по другому не могу», - поделился своим подходом к борьбе с паникой Денис Клявер.

«Никак. Пока цветочки у тебя...», - написала Лариса Гузеева.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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