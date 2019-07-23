Мимими дня: муж Леры Кудрявцевой показал новое фото 11–месячной дочери

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями в августе 2018 года. Долгое время телеведущая и хоккеист девочку не показывали или фотографировали так, чтобы не было видна лица малышки.
Зато теперь супруги радуют подписчиков красотой маленькой Машеньки. Игорь разместил в Instagram новое милое фото дочери.
«Сладкий ребенок»,
«Какой славный пупсик»,
«Вот оно счастье!», - написали поклонники Игоря и Леры.
Несколько дней назад Лера Кудрявцева рассказала о своих страхах за ребенка и спросила подписчиков, как от них избавиться.
«Мамули , скажите как избавлялись от психоза за детей ? Мне уже сны кошмарные снятся , то Машины, то балконы , то Вода .готова стоять на обочине пол часа , чтоб даже шума Машины не было слышно , а то вдруг какой нить идиотина летит например . Паника короче или нервы не в п@», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
Ей дружно ответили, что никак.
«Дорогая! Папули же могут сказать?))Никак)).Это теперь с тобой на всю жизнь.Я с мелким все время на стреме).Без паники конечно,но бдю на два шага вперед.Не уверен,что такой подход идеален,но по другому не могу», - поделился своим подходом к борьбе с паникой Денис Клявер.
«Никак. Пока цветочки у тебя...», - написала Лариса Гузеева.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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