Мимими дня: многодетный отец Владимир Кристовский впервые показал младшую дочь

«Так мило!! Здоровья и счастья вашей семье!!», «Как мило❤️, дочка на вас очень похожа», «Радостно видеть такого уравновешенного спокойного позитивного отца с ребятнёй, невероятно здорово!», «Господи, это самое прекрасное, что я видела за последнее время👏 А малышка-то какая, помогает бате с лайфхаками, старается», «Какой милый папа, действительно очень нужные советы, а девчушка такая славная, такая спокойная», «Все знаю, все умею, но на видео неожиданно залипла, до чего ж мимишное!», «Просто милашки», «Очень хорошая рубрика молодого папаши», «Прелесть какая», «Милота - уровень джедай», — умиляются фолловеры.

Напомним, от первого брака с Валерией Римской у Владимира Кристовского четыре дочки — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Вторая супруга, Ольга Пилевская, родила музыканту сына Федора и дочь Тею.