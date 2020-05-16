Мимими дня: многодетный отец Владимир Кристовский впервые показал младшую дочь
Фото: кадр из видео
44-летний Владимир Кристовский не только успешный рок-музыкант, но и опытный отец — у артиста шестеро детей. Находясь в самоизоляции, Кристовский завел видеоблог для начинающих родителей «Будни многодетного папаши», в котором впервые показал дочь Тею, появившуюся на свет в начале апреля. «Решил поделится опытом с начинающими родителями) Задавайте вопросы и делитесь с теми, для кого это актуально!» — написал в Instagram счастливый отец.
«Так мило!! Здоровья и счастья вашей семье!!», «Как мило❤️, дочка на вас очень похожа», «Радостно видеть такого уравновешенного спокойного позитивного отца с ребятнёй, невероятно здорово!», «Господи, это самое прекрасное, что я видела за последнее время👏 А малышка-то какая, помогает бате с лайфхаками, старается», «Какой милый папа, действительно очень нужные советы, а девчушка такая славная, такая спокойная», «Все знаю, все умею, но на видео неожиданно залипла, до чего ж мимишное!», «Просто милашки», «Очень хорошая рубрика молодого папаши», «Прелесть какая», «Милота - уровень джедай», — умиляются фолловеры.
Напомним, от первого брака с Валерией Римской у Владимира Кристовского четыре дочки — Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Вторая супруга, Ольга Пилевская, родила музыканту сына Федора и дочь Тею.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, кадры из видео
Видео: UMA2RMAN band
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