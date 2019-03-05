Мимими дня: младшая дочь Екатерины Климовой трогательно поздравила брата с премьерой

Сегодня в Ломоносовской школе давали спектакль по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Одну из ролей исполнил 10-летний сын Екатерины Климовой Корней.

Мальчика пришли поддержать мама и младшая сестра Бэлла. После окончания спектакля малышка подарила старшему брату букет тюльпанов. Корней не мог сдержать смущения, и все вместе это выглядело очень мило.

Сам мальчик подарил маме цветы в горшке.