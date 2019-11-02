Мимими дня: Маргарита Симоньян показала первое фото новорожденной дочери

«Такой счастливый», «Счастья вам, здоровья и долгих», «Боже, какая радость», «Папина любимица», «Тигран счастлив», «Хороших людей должно быть много!!! Молодцы», «Наконец-то на руках у папы», «Сколько нежности, тепла, радости!» — пишут фолловеры Симоньян.

Напомним, у Тиграна Кеосаяна есть дочери Александра и Ксения от актрисы Алены Хмельницкой. Кроме малышки Маро режиссер вместе с Маргаритой Симоньян воспитывает шестилетнюю Марьяну и пятилетнего Баграта.