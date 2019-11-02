Мимими дня: Маргарита Симоньян показала первое фото новорожденной дочери
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19 октября журналистка Маргарита Симоньян стала многодетной мамой — в одном из московских роддомов на свет появилась девочка, которую назвали Маро. Несколько часов назад главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» опубликовала в Instagram фото своего возлюбленного Тиграна Кеосаяна с новорожденной малышкой на руках: «— Осторожно, Тигран, голову держи! — Муся, у меня это пятый».
«Такой счастливый», «Счастья вам, здоровья и долгих», «Боже, какая радость», «Папина любимица», «Тигран счастлив», «Хороших людей должно быть много!!! Молодцы», «Наконец-то на руках у папы», «Сколько нежности, тепла, радости!» — пишут фолловеры Симоньян.
Напомним, у Тиграна Кеосаяна есть дочери Александра и Ксения от актрисы Алены Хмельницкой. Кроме малышки Маро режиссер вместе с Маргаритой Симоньян воспитывает шестилетнюю Марьяну и пятилетнего Баграта.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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