Мимими дня: Лиза Галкина поздравляет с Вербным воскресеньем и Днем космонавтики

В свою очередь, старшая дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте и ее семья исповедуют католицизм. В этом году католическая Пасха празднуется на неделю раньше, чем православная, а именно 12 апреля. В блоге певицы появилось уютное домашнее видеопоздравление с праздником Воскресения Христова.