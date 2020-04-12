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Мимими дня: Лиза Галкина поздравляет с Вербным воскресеньем и Днем космонавтики

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Гарри и Лиза Галкины

Фото: Instagram Максима Галкина

В этом году 12 апреля совпали два праздника.

12 апреля в России отмечают День космонавтики, кроме того, в этом году на этот день выпало Вербное воскресенье. Шестилетняя Лиза Галкина поздравила подписчиков папиного аккаунта сразу с двумя праздниками. Девочка прочитала стихотворение и поделилась знаниями о космонавтах.

В свою очередь, старшая дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте и ее семья исповедуют католицизм. В этом году католическая Пасха празднуется на неделю раньше, чем православная, а именно 12 апреля. В блоге певицы появилось уютное домашнее видеопоздравление с праздником Воскресения Христова.

В комментариях к записи знаменитая мама присоединилась к поздравлениям: «С праздником, мои девочки любимые❤️».

Больше о семье Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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