Мимими дня: Лена Темникова с 5-летней дочкой готовят печенье
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Фото: Instagram Лены Темниковой
35-летняя певица Лена Темникова поделилась нежными фотографиями в блоге.
Многие мамы во время карантина стали готовить больше и чаще, чем до него. Звезды — в том числе.
«Моя сладость. Рецепт писать не буду. Уверена, что вы готовите и печете лучше меня. Я только учусь», — написала Лена Темникова под серией милых фотографий.
Снимки можно листать с помощью серых «стрелочек» в посте.
5-летняя Саша родилась у Лены Темниковой в браке с IT-бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Певица не раз признавалась, что не против родить еще одного малыша. Поклонники поддерживают: дети получаются у нее очень хорошенькими!
Фото и видео: Instagram
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