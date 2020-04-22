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Мимими дня: Лена Темникова с 5-летней дочкой готовят печенье

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Лена Темникова

Фото: Instagram Лены Темниковой

35-летняя певица Лена Темникова поделилась нежными фотографиями в блоге.

Многие мамы во время карантина стали готовить больше и чаще, чем до него. Звезды — в том числе.

«Моя сладость. Рецепт писать не буду. Уверена, что вы готовите и печете лучше меня. Я только учусь», — написала Лена Темникова под серией милых фотографий.

Снимки можно листать с помощью серых «стрелочек» в посте.

5-летняя Саша родилась у Лены Темниковой в браке с IT-бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Певица не раз признавалась, что не против родить еще одного малыша. Поклонники поддерживают: дети получаются у нее очень хорошенькими!

Фото и видео: Instagram

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