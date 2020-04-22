Мимими дня: Лена Темникова с 5-летней дочкой готовят печенье

Многие мамы во время карантина стали готовить больше и чаще, чем до него. Звезды — в том числе.

«Моя сладость. Рецепт писать не буду. Уверена, что вы готовите и печете лучше меня. Я только учусь», — написала Лена Темникова под серией милых фотографий.