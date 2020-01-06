#мимими дня: Ксения Собчак с сыном наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте
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Фото: Instagram Ксении Собчак
Пока одни знаменитости проводят новогодние каникулы в жарких странах, другие предпочитают зимние забавы на горнолыжных курортах. Ксения Собчак отправилась в Куршевель с мамой, мужем и трехлетним сыном Платоном. Малыш по достоинству оценил активный отдых. Знаменитая мама гордится мальчиком, делающим успехи в освоении горных лыж. «Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит ❤️❤️ первый раз в Куршевеле всей семьей - с бабушкой, мужем и детьми. И да, с ужасом могу сообщить, что детский отдых - это кайф!!!», — подписала Ксения новые видео в блоге.
«Молодец какой! Настоящим слаломщиком будет!! Для его малого возраста, конечно, герой! Народ тут на ледянке спуститься боится!Мелкий - умница, молодец!!», «Море внимания и заботы, респект родителям и успехов сыночку», «Чудо мальчик!!! Смелый, весь в маму!!», «Невозмутимый😂», «Какой молодец», «Обожаю смотреть на склонах на маленьких детишек и как они здорово катаются», «Платон молодец, да и с такой мамой немудрено!», «Такой деловой, на маму даже не смотрит😂 типа, кто Вы, женщина??? Проезжайте мимо, куда ехали», «Супер, Ксения, сколько ему лет, что он так круто ездит🤔?», «Тот неловкий момент, когда уже твой герой не Ксения, а Платон...Я так не умею👍👏👏👏», — восхищаются фолловеры.
А вы любите зимние виды спорта?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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