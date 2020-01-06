мимими дня: Ксения Собчак с сыном наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте

«Молодец какой! Настоящим слаломщиком будет!! Для его малого возраста, конечно, герой! Народ тут на ледянке спуститься боится!Мелкий - умница, молодец!!», «Море внимания и заботы, респект родителям и успехов сыночку», «Чудо мальчик!!! Смелый, весь в маму!!», «Невозмутимый😂», «Какой молодец», «Обожаю смотреть на склонах на маленьких детишек и как они здорово катаются», «Платон молодец, да и с такой мамой немудрено!», «Такой деловой, на маму даже не смотрит😂 типа, кто Вы, женщина??? Проезжайте мимо, куда ехали», «Супер, Ксения, сколько ему лет, что он так круто ездит🤔?», «Тот неловкий момент, когда уже твой герой не Ксения, а Платон...Я так не умею👍👏👏👏», — восхищаются фолловеры.

А вы любите зимние виды спорта?