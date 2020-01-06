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#мимими дня: Ксения Собчак с сыном наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Счастливая Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram Ксении Собчак

Медиадива уверена, что дети — не помеха активному отдыху.

Пока одни знаменитости проводят новогодние каникулы в жарких странах, другие предпочитают зимние забавы на горнолыжных курортах. Ксения Собчак отправилась в Куршевель с мамой, мужем и трехлетним сыном Платоном. Малыш по достоинству оценил активный отдых. Знаменитая мама гордится мальчиком, делающим успехи в освоении горных лыж. «Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит ❤️❤️ первый раз в Куршевеле всей семьей - с бабушкой, мужем и детьми. И да, с ужасом могу сообщить, что детский отдых - это кайф!!!», — подписала Ксения новые видео в блоге.

«Молодец какой! Настоящим слаломщиком будет!! Для его малого возраста, конечно, герой! Народ тут на ледянке спуститься боится!Мелкий - умница, молодец!!», «Море внимания и заботы, респект родителям и успехов сыночку», «Чудо мальчик!!! Смелый, весь в маму!!», «Невозмутимый😂», «Какой молодец», «Обожаю смотреть на склонах на маленьких детишек и как они здорово катаются», «Платон молодец, да и с такой мамой немудрено!», «Такой деловой, на маму даже не смотрит😂 типа, кто Вы, женщина??? Проезжайте мимо, куда ехали», «Супер, Ксения, сколько ему лет, что он так круто ездит🤔?», «Тот неловкий момент, когда уже твой герой не Ксения, а Платон...Я так не умею👍👏👏👏», — восхищаются фолловеры.

А вы любите зимние виды спорта?

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

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