Мимими дня: Ксения Собчак показала, какой букет ей подарил сын

Ксения Собчак умилила подписчиков новым фото двухлетнего сына Платона. Мальчик собрал для мамы осенний букет: «Букет от любимого мужчины🍂🍁🍂🍁🍂🍁».
«2 букета ❤️», — уточнила Яна Рудковская.
«Милота», «Вот же здорово», «Какой хорошенький малыш», «Какой красивый», «Трогательно», «Красивый, яркий букетик получился», «И букет, и ягоды! Не мужчина, а мечта!», «Мальчуган умница!Ксения, гордитесь!», «И миллионов алых роз не надо», «Самый красивый, настоящий букет», «Какая милость❤️», «Самый дорогой и ценный букет!👏», — прокомментировали фолловеры.
Больше о Ксении Собчак и ее сыне вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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