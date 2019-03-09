Мимими дня: Ксения Собчак показала фото двухлетнего сына с подружкой

Фотографии, которые Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram, растрогали ее поклонников. В кадре мальчик нежно целует и обнимает девочку.
«Love is... когда твоя любимая подруга рожает красивую девочку специально, чтобы Платоше было кого целовать», — написала Ксения.
«О боже))) Кака милота-кака милота))», «Какие котики», «Какая прелесть) Милашки», «Красивый джентельмен», «Какой же Платон хороший!!!», «Красивый блондинчик!!!», «Красотульки», «Такие классные», «Доцеловались, аж упали! Милые дети», «Это любовь)))», «После Таково Он просто обязан на ней жениться», — шутят растроганные подписчики.
Больше информации о Ксении Собчак и ее семье можно найти здесь.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram