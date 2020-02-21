Летом 2018 года актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. С тех пор в ее блоге с завидной регулярностью появляются милые фото и видео с маленьким Сантьяго. Под очередным забавным роликом звезда написала: «Сегодня пятница? Пятница? Уже пятница: Почти выходной!»Подписчики обсуждают, каким подвижным и красивым растет малыш.Для Евы Лонгории Сантьяго стал первенцем. Для ее супруга, Хосе Антонио Бастона — четвертым: мужчина принимает участие в воспитании троих детей, родившихся в предыдущем браке.А как считаете вы, похож ли он на маму? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!