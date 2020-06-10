Мимими дня: Эмин Агаларов проводит время с маленькой дочкой
Фото: Instagram Эмина Агаларова
Поклонники уверены, что Эмин Агаларов достоин премии «Папа года». Бизнесмен и певец воспитывает четверых детей — родных двойняшек Али и Микаила и дочь Афину, а также приемную дочь Амину. Чуть меньше месяца назад Эмин сообщил о разводе с мамой полуторагодовалой Афины, моделью Аленой Гавриловой. А после этого заявления в его блоге все чаще стали появляться нежные фото и видео с малышкой. Новая публикация не стала исключением — Эмин гуляет с дочкой на природе. «Красивое утро с моей красивой Афиной», — подписал видео Агаларов.
«Лапушка папина!!!», «Самые сказочные минуты, проведенные с доченькой, особенно в этом возрасте, наслаждайтесь», «Премия «Папуля года 2020»👏👌 пример для многих!!!», «Маленькая принцесса», «У Вас замечательная Деточка! А Вы - самый любящий и самый заботливый Папа!😊», «Маленькая принцесса Афина😍смотришь на Ваши сторис, и деток сразу хочешь», «Папина дочурка». — умиляются фолловеры.
Напомним, сыновей Эмину родила первая супруга, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Амину, удочеренную Лейлой, певец воспитывает как родную. Алена Гаврилова и Эмин Агаларов поженились в 2018 году, а Афина родилась в канун Нового, 2019 года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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