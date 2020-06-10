Мимими дня: Эмин Агаларов проводит время с маленькой дочкой

«Лапушка папина!!!», «Самые сказочные минуты, проведенные с доченькой, особенно в этом возрасте, наслаждайтесь», «Премия «Папуля года 2020»👏👌 пример для многих!!!», «Маленькая принцесса», «У Вас замечательная Деточка! А Вы - самый любящий и самый заботливый Папа!😊», «Маленькая принцесса Афина😍смотришь на Ваши сторис, и деток сразу хочешь», «Папина дочурка». — умиляются фолловеры.

Напомним, сыновей Эмину родила первая супруга, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Амину, удочеренную Лейлой, певец воспитывает как родную. Алена Гаврилова и Эмин Агаларов поженились в 2018 году, а Афина родилась в канун Нового, 2019 года.