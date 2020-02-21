Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) забрал жену и новорожденного сына из роддома. В Instagram счастливых родителей появились милые видео с выписки. «Урааа! Мы выписались и уже дома. Я пока понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни. Но мы точно стали еще счастливее — это главное, а с остальным по ходу разберемся. Тем более я уже, считай, олимпийский призер по этой теме и по кесареву, и наконец-то у меня на выписке эти заветные голубые шарики!», — поделилась эмоциями Оксана Самойлова. «Мой сын Давид! Добро пожаловать в этот удивительный мир! Мое королевство», — написал многодетный отец Джиган. Напомним, долгожданный сын пары — их четвертый ребенок родился 18 февраля 2020 года. Супруги не раскрывали пол ребенка до его появления на свет. Но все их поклонники желали чтобы у Оксаны и Джигана наконец-то после трех дочек появился сын. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!