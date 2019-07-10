Мимими дня: двухмесячный сын Меган Маркл впервые посетил публичное мероприятие

Спустя два месяца после появления маленького Арчи на свет, его мама Меган Маркл решилась взять его с собой на публичное мероприятие. Вместе с Кейт Миддлтон она посетила турнир по поло King Power Royal Charity Polo Day, в котором участвуют их мужья.

Как только принц Гарри и Меган Маркл с Арчи прибыли в Billingbear Polo Club, они сразу же мгновенно попали в объектив папарацци.

Компанию принцу Уильяму и Кейт Миддлтон составили годовалый принц Луи и пятилетний принц Джордж.