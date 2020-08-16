Мимими дня: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой познакомилась с морем
Фото: Instagram/@leratv
49-летняя Лера Кудрявцева дразнит фолловеров яркими кадрами из турецкого Белека, где отдыхает с дочкой Машей. Телеведущая рассказала в Instagram, как ее двухлетняя дочь впервые плавала в море: «Маша дико боялась, плакала и не подходила к морю вообще . Страшно, волны и, конечно, море же такое огромное. Хитростями кое-как получилось )))) посмотрим, как завтра. А вот в бассейне очень нравится». Тем не менее, в видео девочка с плавательным кругом уверенно держится на воде и даже плывет к маме, усиленно работая ногами.
«Можно смотреть бесконечно на милую купальщицу», «Ну, вот сколько не смотри на вас, ну, очень серьезный ребенок», «Такая лапуля Машенька!!!!», «Умница сладкая!», «Машенька умничка, хорошенькая девочка», «Ооой, какая сладкая», «Какая милая у вас доченька», — пишут фолловеры.
Напомним, Маша — второй ребенок для Леры Кудрявцевой. В 1990 году телеведущая родила сына Жана от барабанщика группы «Ласковый Май» Сергея Ленюка. Незадолго до рождения дочери Кудрявцева стала бабушкой и лишь недавно показала своего любимого внука Льва.
Фото: Instagram/@leratv
Видео: Instagram/@leratv
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