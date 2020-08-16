Мимими дня: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой познакомилась с морем

«Можно смотреть бесконечно на милую купальщицу», «Ну, вот сколько не смотри на вас, ну, очень серьезный ребенок», «Такая лапуля Машенька!!!!», «Умница сладкая!», «Машенька умничка, хорошенькая девочка», «Ооой, какая сладкая», «Какая милая у вас доченька», — пишут фолловеры.

Напомним, Маша — второй ребенок для Леры Кудрявцевой. В 1990 году телеведущая родила сына Жана от барабанщика группы «Ласковый Май» Сергея Ленюка. Незадолго до рождения дочери Кудрявцева стала бабушкой и лишь недавно показала своего любимого внука Льва.