Мимими дня: дочь Кудрявцевой и Макарова не хочет уходит с развивающих занятий

«Ягодка», «Бусинка», «Копия папы», «Хорошенькая», «Я требую продолжения!», «Как все понимает, такая умняшка», «Славная девочка», «Такая кукла, прелесть!!!», «Маша просто прелесть!😘 Всех благ вам!», «Ух ты, какая лялька», «Какая она хорошенькая, такая сладенькая))))», «Очаровательная и умненькая малышка», «Вся в Вас 👍 будет счастливой», — комментируют публикацию фолловеры.

Напомним, для Игоря Макарова Маша стала первенцем. У Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.