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Мимими дня: дочь Кудрявцевой и Макарова не хочет уходит с развивающих занятий

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Макаров и Лера Кудрявцева с дочкой

Фото: Instagram Игоря Макарова

Молодой отец поделился новым видео с подрастающей дочкой.

Поклонники Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова знают, что их полуторагодовалая дочь Маша с удовольствием ходит на развивающие занятия. Эти уроки настолько нравятся девочке, что она не хочет уходить домой. Хоккеист показал новое видео с малышкой, требующей еще игр.

«Ягодка», «Бусинка», «Копия папы», «Хорошенькая», «Я требую продолжения!», «Как все понимает, такая умняшка», «Славная девочка», «Такая кукла, прелесть!!!», «Маша просто прелесть!😘 Всех благ вам!», «Ух ты, какая лялька», «Какая она хорошенькая, такая сладенькая))))», «Очаровательная и умненькая малышка», «Вся в Вас 👍 будет счастливой», — комментируют публикацию фолловеры.

Напомним, для Игоря Макарова Маша стала первенцем. У Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

Больше о Лере Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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