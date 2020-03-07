Мимими дня: дочь Кудрявцевой и Макарова не хочет уходит с развивающих занятий
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Фото: Instagram Игоря Макарова
Поклонники Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова знают, что их полуторагодовалая дочь Маша с удовольствием ходит на развивающие занятия. Эти уроки настолько нравятся девочке, что она не хочет уходить домой. Хоккеист показал новое видео с малышкой, требующей еще игр.
«Ягодка», «Бусинка», «Копия папы», «Хорошенькая», «Я требую продолжения!», «Как все понимает, такая умняшка», «Славная девочка», «Такая кукла, прелесть!!!», «Маша просто прелесть!😘 Всех благ вам!», «Ух ты, какая лялька», «Какая она хорошенькая, такая сладенькая))))», «Очаровательная и умненькая малышка», «Вся в Вас 👍 будет счастливой», — комментируют публикацию фолловеры.
Напомним, для Игоря Макарова Маша стала первенцем. У Леры Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.
Больше о Лере Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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