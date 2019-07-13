Мимими дня: Дмитрий Маликов сочиняет музыку, а его маленький сын делает уборку

«В смысле "пришло в голову"? Дмитрий, вдруг вспомнили эту вещь, сели и сыграли или сели и сочинили?!? Очень-очень симпатичная штука», «Офигенно! И музыка отлично подойдёт к западному фильму! Вам Дмитрий надо обязательно написать музыку к западному фильму», «Очень красиво... в душе сразу тепло», — восхищаются поклонники талантом музыканта.

«Тем временем Марк навел порядок», «Маркуша прелесть, такой старательный!!!😁 Хлопает когда папа играет!!! Умничка», — отмечают они трудолюбие его сына.