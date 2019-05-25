Мимими дня: Дмитрий Маликов показал нежное фото своих детей

Поклонники Дмитрия Маликова были немало удивлены, узнав, что в январе 2018 года музыкант и его супруга стали родителями во второй раз — суррогатная мать родила паре сына, которого назвали Марком. В своем Instagram Дмитрий не часто выкладывает фотографии малыша, однако эти снимки неизменно набирают множество лайков и комментариев. Несколько часов назад Маликов опубликовал нежный снимок, на котором его 19-летняя дочь Стефания держит годовалого брата на руках: «Одна уже большая ,а другой ещё маленький…».