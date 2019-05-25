Мимими дня: Дмитрий Маликов показал нежное фото своих детей

Поклонники Дмитрия Маликова были немало удивлены, узнав, что в январе 2018 года музыкант и его супруга стали родителями во второй раз — суррогатная мать родила паре сына, которого назвали Марком. В своем Instagram Дмитрий не часто выкладывает фотографии малыша, однако эти снимки неизменно набирают множество лайков и комментариев. Несколько часов назад Маликов опубликовал нежный снимок, на котором его 19-летняя дочь Стефания держит годовалого брата на руках: «Одна уже большая ,а другой ещё маленький…».
Дмитрий, у Вас с супругой получаются красивые дети!», «Чудесные дети.)», «Милые», «Твоя любовь держит твою любовь», «Какая прелесть», «Они оба очень красивы», «Лапулечка красотулечка! И Стеша и Маркуша!», «Как Стеша на Елену похожа. Дмитрий Вам повезло живете среди красоты», «Невозможно милые», «Дмитрий, прелестные детки)», «Милашки!😍😍😍Маркуша похож на сестру», «С каким обожанием брат смотрит на сестру!», «Потрясающее фото абсолютного счастья…», «А между ними счастье», «Столько нежности и любви…», «Такой милый и трогательный снимок! Малышок просто прелесть, красавица дочка!» — умиляются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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