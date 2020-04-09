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Мимими дня: дети Пугачевой и Галкина веселятся на детской площадке во время карантина

Лизе и Гарри Галкиным повезло: у них есть собственная детская площадка с огромным кораблем.

В последние несколько недель мамам и детям приходится худо: во многих регионах мягко говоря не приветствуются прогулки на детских площадках. Повезло тем, у кого есть возможность уехать на свой дачный участок — и тем, у кого детская площадка располагается прямо на собственной территории, например Лизе и Гарри Галкиным.

Одним из любимых объектов детей Аллы Пугачевой и Гарри Галкина стал большой корабль, на котором они играют в лучниколв. «Пираты луговые», — шутит над ними отец, поделившийся трогательным видео.

«Какие же милые детки, здоровья им», «Замечательные ребятишки», «Словно в каком-то другом мире живете))) Хорошо, что детей не грузите проблемами текущего катаклизма», «Детки прелесть..... Крепкого здоровья всей семье..... Берегите себя», — умиляются поклонники пары.

Фото и видео: Instagram

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