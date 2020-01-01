Мимими дня: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина читают новогодние стихи

«Дорогие подписчики, вся наша семья поздравляет вас с наступающим! Будьте счастливы и успешны в 2020! С любовью смотрите на мир и пусть мир вам отвечает взаимностью», — написал он.

Подписчики восхитились артистичностью Лизы и скромностью Гарри. «Чудо!! Деточки ваши это просто чудо», «Ребята большие молодцы», «Прелесть, что за дети», «Какие же прекрасные Лиза с Гарри», «Сладкие Ангелы», «Такие светлые детишки», «Лизонька, солнышко!!!! Обожаю эту девочку! Невероятная», «Боже, какая она у вас, артистичная», «Артистка настоящая! Просто чудо, а не девочка», «Гарик очаровательный стесняшка», «Гарри большой молодец», «Лизка копия мамы, а Гарри-папы», «Вот что делают гены», — обсуждают они.

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