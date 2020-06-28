Мимими дня: Анастасия Овечкина показала нежное фото с мужем и месячным сыном

«Настя, какая вы красотка !🌸😘», «Анастасия и Александр! Мир вашему дома!!!», «Настя, ну как через месяц после родов можно так выглядеть? 😍 Вы точно ведьма😂», «Поздравляем! Растите здоровыми и счастливыми на радость маме и папе!», «Вы такие счастливые!!🎉🎉🎉 счастья вам !!! Счастье в вашу семью 💐 будьте здоровы !!!🎈», «Вы такие красивые❤️Всего вам самого лучшего», «Красивые , прекрасная пара! Уверена ,что Александр замечательный ,добрый, ответственный отец ,а вы нежная и заботливая мамуля», «Бывают же такие женщины, что даже беременность им нипочём.. наверное они с другой планеты. 😌 Будьте счастливы!» — пишут в комментариях фолловеры.

Напомним, Илья стал вторым сыном для Анастасии и Александра Овечкиных. Его старший брат Сергей родился в августе 2018 года.