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Мимими дня: Анастасия Цветаева показала новое трогательное фото дочери и крошечного сына

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Цветаева с сыном Акивой

Фото: Instagram
Многодетная мать – популярный блогер в Израиле, она часто делится с подписчиками яркими моментами жизни.

Актриса, модель и блогер Анастасия Цветаева в третий раз стала мамой в конце мая. С первых дней жизни сына, которого назвали Акива, Цветаева показывает фотки малыша подписчиками.

В очередной раз Анастасия показала трогательное фото дочери Эстер и малыша, которое, как говорится, может взорвать мимиметр.

«Дети это счастье! Особенно когда они спят и когда ими хвастаешься))) P.S. Второй коллаж это Кузя и Эстер. Много лет назад. Нашла в инсте, когда прокручивала на начало», - подписала Анастасия пост (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Милые! Кузя в шляпе – копия ты!»,

«Настя, какие у Вас красивые детки. такие все глазастики!»,

«Акива так похож с сестрой!!»,

«Какой же красавчик ваш младшенький, да у вас вообще все дети красивые и вы сама красавица, все.. Все сказала, мир семье», - отметили подписчики.

Напомним, Анастасия Цветаева уже несколько лет живет в Израиле. Она замужем за Навадом Ольганом, с которым воспитывает общую дочь Эстер и сына Кузьму от предыдущих отношений актрисы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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