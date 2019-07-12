Мимими дня: Анастасия Цветаева показала новое трогательное фото дочери и крошечного сына

Актриса, модель и блогер Анастасия Цветаева в третий раз стала мамой в конце мая. С первых дней жизни сына, которого назвали Акива, Цветаева показывает фотки малыша подписчиками.

В очередной раз Анастасия показала трогательное фото дочери Эстер и малыша, которое, как говорится, может взорвать мимиметр.