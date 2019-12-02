Мимими дня: Алена Шишкова с 5-летней дочерью Алисой снялись для первой совместной обложки
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Алены Шишковой
Дочь и бывшая возлюбленная Тимати появились в специальном выпуске журнала HELLO!.
«Наша с Лисенком первая совместная обложка», — прокомментировала гордая мать.
Алиса Юнусова — дочь модели Алены Шишковой и рэпера Тимати. Большую часть времени девочка проводит со своей бабушкой, но мама и папа стараются посвящать ей как можно больше времени.
Фото и видео: instagram
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