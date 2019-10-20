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Мимими дня: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алиса Юнусова знакомится с братом

Фото: Instagram Симоны Юнусовой

Симона Юнусова поделилась видео с первой встречи внуков.

16 октября в семье Юнусовых произошло радостное событие — у рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Мама музыканта, Симона Юнусова, которая занимается воспитанием его пятилетней дочки Алисы от модели Алены Шишковой, опубликовала в Instagram видео первой встречи внуков. «Скажу вам по секрету,я волновалась... Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично!!! 😅🙌🥰», — написала Симона Яковлевна.

«Как мило😍», «Надеюсь, все будет хорошо в отношениях Алисы и Ратмира)», «Какие они хорошенькие , она будет прекрасной любящей сестрой», «Как это трогательно ...Ангел в руках ангела», «До слез», — умиляются фолловеры.

Напомним, Симона Юнусова показала несколько кадров из родильной палаты и посвятила трогательные строки новоиспеченным родителям: «У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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