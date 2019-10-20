Мимими дня: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

«Как мило😍», «Надеюсь, все будет хорошо в отношениях Алисы и Ратмира)», «Какие они хорошенькие , она будет прекрасной любящей сестрой», «Как это трогательно ...Ангел в руках ангела», «До слез», — умиляются фолловеры.

Напомним, Симона Юнусова показала несколько кадров из родильной палаты и посвятила трогательные строки новоиспеченным родителям: «У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!».