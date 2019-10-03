passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мимими дня: 5-летняя дочь Тимати и Шишковой устроила бьюти-процедуры

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Тимати с дочкой

Фото: Instagram

Забавное видео опубликовала бабушка девочки.

Дочь рэпера Тимати и модель Алены Шишковой – Алиса родилась в марте 2014 года. Много времени девочка проводит с бабушкой Симоной, мамой отца.

Тимати учит дочь погружаться с аквалангом

Instagram Симоны Юнусовой больше похож на фотоальбом Алисы. Бабушка рассказывает о внучке и показывает много фото и видео. В очередной раз мама Тимати умилила подписчиков забавным видео с 5-летней внучкой, в котором Алиса делает бьюти-процедуры.

Алиса в косметической маске

«Красоту ничем не испортить», «Все ясно- выросла, раз масками интересуется)))», «Прелесть», «Вся в маму», - написали в комментариях фолловеры Симоны Юнусовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Через несколько дней Тимати станет отцом во второй раз. Его девушка Анастасия Решетова родит малыша, пол которого будущие родители тщательно скрывают. На днях Анастасия показала, что собрала с собой в роддом, сделав акцент на вещах нейтрального цвета. Но подписчики пришли к выводу, что вещи больше похожи на одежду для мальчика.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!