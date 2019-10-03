Мимими дня: 5-летняя дочь Тимати и Шишковой устроила бьюти-процедуры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дочь рэпера Тимати и модель Алены Шишковой – Алиса родилась в марте 2014 года. Много времени девочка проводит с бабушкой Симоной, мамой отца.
Instagram Симоны Юнусовой больше похож на фотоальбом Алисы. Бабушка рассказывает о внучке и показывает много фото и видео. В очередной раз мама Тимати умилила подписчиков забавным видео с 5-летней внучкой, в котором Алиса делает бьюти-процедуры.
«Красоту ничем не испортить», «Все ясно- выросла, раз масками интересуется)))», «Прелесть», «Вся в маму», - написали в комментариях фолловеры Симоны Юнусовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Через несколько дней Тимати станет отцом во второй раз. Его девушка Анастасия Решетова родит малыша, пол которого будущие родители тщательно скрывают. На днях Анастасия показала, что собрала с собой в роддом, сделав акцент на вещах нейтрального цвета. Но подписчики пришли к выводу, что вещи больше похожи на одежду для мальчика.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!