Мимими дня: 5-летняя дочь Тимати и Шишковой устроила бьюти-процедуры

«Красоту ничем не испортить», «Все ясно- выросла, раз масками интересуется)))», «Прелесть», «Вся в маму», - написали в комментариях фолловеры Симоны Юнусовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Через несколько дней Тимати станет отцом во второй раз. Его девушка Анастасия Решетова родит малыша, пол которого будущие родители тщательно скрывают. На днях Анастасия показала, что собрала с собой в роддом, сделав акцент на вещах нейтрального цвета. Но подписчики пришли к выводу, что вещи больше похожи на одежду для мальчика.