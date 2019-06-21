Мимими дня: 44-летняя Ева Лонгория поделилась трогательными фотографиями годовалого сына

«Как это случилось? У меня уже годовалый малыш! Впрочем, ты уже и не малыш, ты — маленький мальчик! Прошедший год был лучшим в моей жизни. Моя драгоценная душа будила меня по утрам и убаюкивала каждый вечер, и это было волшебно. Каждая твоя улыбка, твой смех, каждая улыбка становились для меня наслаждением. Спасибо тебе, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя! С днем рождения, малыш Санти», — написала актриса под совместной фотографией с сыном.