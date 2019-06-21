logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мимими дня: 44-летняя Ева Лонгория поделилась трогательными фотографиями годовалого сына

Ева Лонгория отпраздновала первый день рождения сына.

«Как это случилось? У меня уже годовалый малыш! Впрочем, ты уже и не малыш, ты — маленький мальчик! Прошедший год был лучшим в моей жизни. Моя драгоценная душа будила меня по утрам и убаюкивала каждый вечер, и это было волшебно. Каждая твоя улыбка, твой смех, каждая улыбка становились для меня наслаждением. Спасибо тебе, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя! С днем рождения, малыш Санти», — написала актриса под совместной фотографией с сыном.

«У меня так много твоих фотографий, что я не могу выбрать только одну», — написала она.

Полное имя малыша — Сантьяго. Для Евы Лонгории он стал первенцем. Для ее супруга, Хосе Антонио Бастона — четвертым: мужчина принимает участие в воспитании троих детей, родившихся в предыдущем браке.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...